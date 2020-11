Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Minuto di raccoglimento su tutti i campi di UEFA Champions League, inquadrati Tagliafico, capitano della Nazionale argentina, Javier Zanetti, dirigente dell'Inter, e soprattutto Antonio Conte, con le mani in segno di preghiera per Diego.

Clicca su play per guardare il video: