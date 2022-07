Lo stretching di Spalletti e la rovesciata di Kvara a calcio tennis! Giuntoli in bici e Edo De Laurentiis in campo: rivivi l'allenamento mattutino del Giorno 2 | FOTOGALLERY CN24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Terminata la seduta del terzo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento mattutino del Giorno 2 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Dallo stretching di Spalletti a Giuntoli in bici, passando per Edo De Laurentiis in campo al fianco del mister azzurro. Fino alla rovesciata di Kvaratskhelia e le azioni al calcio tennis degli azzurri nella seduta mattutina: rivivi tutte le emozioni dell'allenamento con la fotogallery di CalcioNapoli24 curata da Ciro De Luca: