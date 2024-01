La smorfia di Ngonge ed il gruppo di napoletani in trasferta: le emozioni di Lazio-Napoli 0-0 | FOTOGALLERY CN24

Il Napoli pareggia 0-0 in trasferta allo stadio Olimpico contro la Lazio, in allegato la fotogallery del match realizzata da Antonio Balasco per CalcioNapoli24.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (27' st Pellegrini), Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi (32' st Vecino), Cataldi (39' st Rovella), Luis Alberto; Isaksen (39' st Pedro), Castellanos, Felipe Anderson. A disp.: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Ruggeri, Kamada, Fernandes. All.: Sarri

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme (15' st Gaetano), Lobotka, Mario Rui (34' st Mazzocchi); Politano (39' st Lindstrom), Zielinski (39' st Dendoncker); Raspadori (34' st Ngonge). A disp.: Contini, Idasiak, D'avino, Gioielli. All.: Mazzarri

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Romagnoli, Gila, Cataldi (L), Demme, Ostigard (N)