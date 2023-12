La linguaccia di Kvaratskhelia ed il ruggito di Osimhen: le emozioni di Napoli-Cagliari 2-1 | FOTOGALLERY CN24

Il Napoli batte 2-1 il Cagliari e succede tutto in sei minuti, con i gol di Osimhen, Pavoletti e Kvaratskhelia.

In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

NAPOLI-CAGLIARI 2-1, TABELLINO

Marcatori: 69' Osimhen (N), 72' Pavoletti (C), 75' Kvaratskhelia (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan (58' Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Cajuste (58' Raspadori); Politano (89' Zanoli), Osimhen (82' Gaetano), Kvaratskhelia (89' Lindstrom). All. Mazzarri.

CAGLIARI: (4-4-2): Scuffet; Nandez (68' Zappa), Goldaniga (79' Lapadula), Dossena, Augello; Oristanio (68' Luvumbo), Makoumbou, Prati, Jankto (46' Obert); Pavoletti, Petagna (46' Deiola). All. Ranieri.

Arbitro: Marcenaro

Ammoniti: Osimhen (N), Goldaniga (C), Pavoletti (C), Rrahmani (N), Augello (C), Mario Rui (N), Politano (N), Anguissa (N)

Espulsi: nessuno