La delusione del Napoli e la 'marcatura' di Rrahmani su Gatti: le emozioni di Juventus-Napoli 1-0 | FOTOGALLERY CN24

Il Napoli perde 1-0 in trasferta contro la Juventus con un gol di Federico Gatti, in allegato l'ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Juve-Napoli, il tabellino

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (46' st Rugani), McKennie (46' st Iling Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (37' st A. Sandro); Chiesa (37' st Kean), Vlahovic (25' st Milik). Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nonge, Miretti, Nicolussi Caviglia, Yildiz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Natan (26' st Zanoli); Anguissa, Lobotka (40' st Cajuste), Zielinski (19' st Elmas); Politano (26' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia (40' st Simeone). Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Gollini, Contini, Ostigard, Demme, Zerbin, Lindstrom, Gaetano.

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 5' st Gatti (J).

NOTE: Ammoniti: Bremer, Locatelli (J); Kvaratskhelia, J. Jesus, Ostigard, Osimhen (N). Recupero: 1' pt, 5' st.