"La capolista se ne va", volo di ritorno da Genova: tifosi del Napoli scatenati in aereo! | VIDEO CN24

Ultime notizie SSC Napoli- Rientrano da Genova, in mattinata, alcuni tifosi che hanno seguito gli azzurri in trasferta a Marassi: termina oggi per loro la trasferta di Sampdoria-Napoli con il rientro in volo in mattinata.

E sull'aereo di ritorno, immancabile il coro: "E se ne va, la capolista se ne va!".

