L'urlo di dolore e il salvataggio difensivo, ecco i 5 minuti finali in cui Lozano ha stretto i denti contro la Juve! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Son quei gesti di chi non molla, son quelle immagini che un tifoso ricorderà per sempre. Stiamo parlando dei cinque-sei minuti finali di Napoli-Juventus, quando Hirving Lozano di seguito ha una distrazione muscolare ha stretto i denti e continuato a giocare, spazzando via il pallone dal limite dell'area del Napoli e trascinandosi praticamente la gamba dolorante.

Aveva infatti chiesto il cambio, ma Gennaro Gattuso dalla panchina ha fatto segno al messicano che le sostituzioni purtroppo erano terminate. E allora, con urla di dolore, Lozano s'è trascinato la gamba e ha resistito al dolore pur di non lasciare gli azzurri in dieci in campo nella difesa del fortino finale.

Clicca su play per guardare il video con la sintesi di quei minuti di Lozano: