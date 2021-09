L'amata coppia Insigne-Starace e l'esuberante Osimhen: le emozioni di Sampdoria-Napoli 0-4 [FOTOGALLERY CN24]

Quinta vittoria consecutiva del Napoli, stavolta in casa della Sampdoria: nella prima frazione subito Osimhen, raddoppio di Fabian. Nella ripresa, ancora Osimhen prima del poker di Zielinski. In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Sampdoria Napoli

Sampdoria-Napoli 0-4, il tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski (26' st Depaoli), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby (26' st Askildsen), Silva (10' st Ekdal), Damsgaard; Caputo (39' st Ciervo), Quagliarella (10' st Torregrossa). A disposizione: Falcone, Ravaglia, Murri, Ferrari, Chabot, Verre, Ihattaren. Allenatore: D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani (3' st Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (23' st Elmas); Lozano (37' st Petagna), Osimhen (37' st Ounas), Insigne (23' st Politano). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Valeri di Roma

MARCATORI: 10' pt Osimhen (N), 39' pt Fabian Ruiz (N), 5' st Osimhen (N), 14' st Zielinski (N)

NOTE: Ammoniti: Damsgaard, Depaoli (S); Manolas (N). Recupero: 1' pt,