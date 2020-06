Il San Paolo pronto per Napoli-Inter: tutti gli scatti della sanificazione dell'intero impianto di Fuorigrotta [FOTOGALLERY CN24]

Ultime notizie calcio Napoli - Domani il napoli affronterà l'Inter in una gara da brividi valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. In palio c'è il pass per la finalissima di Roma che si disputerà il 17 ed anche il San Paolo si prepara ad accogliere questo evento. Il match si disputerà senza il pubblico e con circa 300 persone presenti in tutto a causa delle restrizioni legate al Coronavirus. Proprio in virtù di ciò in mattinata è stata fatta una sanificazione di tutto l'impianto di Fuorigrotta che adesso è ufficialmente pronto per questa notte di gala. Tanti gli uomini impiegati, che hanno sanificato ogni singolo angolo della struttura, partendo dalle panchine fino ad arrivare agli spalti, passando per gli spogliatoi e per il tunnel che conduce agli stessi. Il tutto immortalato dalle foto scattate da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

