Il Napoli è appena arrivato al Camp Nou per la gara di stasera alle 21.00 contro il Barcellona. Il profilo Twitter dell'UEFA ha pubblicato le immagini dell'arrivo degli azzurri, tutti muniti di mascherina, allo stadio di Barcellona. Si vede Koulibaly, Mertens, Llorente ed altri. Gli azzurri si sono subito recati sul terreno di gioco. Clicca sul file in allegato per vedere il video e la foto.