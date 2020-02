Il profilo ufficiale Twitter del Barcellona ha pubblicato un video in cui ritrae tutte le bellezze della città di Napoli, dai vicoli della città alle prelibatezze della nostra cucina. Un modo per pubblicizzare Napoli in maniera più che positiva davanti agli occhi di tutti i suoi followers. Guarda in basso per vedere il video titolato: "Napoli è bellissima".