Gianluca Gaetano è passato dal Napoli in prestito alla Cremonese. Il profilo ufficiale Facebook del club grigiorosso, ha pubblicato un video di presentazione del nuovo calciatore. Tutto parte da una pizzeria, poi lo stesso Gaetano si trasforma da pizzaiolo a calciatore con la casacca della Cremonese. Clicca sul file in allegato per vedere il video.