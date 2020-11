Fiaccolata in onore di Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio San Paolo di Napoli. I tifosi del Napoli hanno voluto omaggiare così El Pibe de Oro pochi minuti prima della gara col Rijeka. Clicca sul file in allegato per vedere il video tratto dal profilo Facebook del collega di Mediaset, Carmine Martino.