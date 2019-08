Esordio da favola in Argentina: gol di De Rossi al debutto con il Boca Juniors [VIDEO]

Esordio da favola per Daniele De Rossi in Argentina. L'ex capitano della Roma è passato al Boca Juniors dopo che la società giallorossa aveva annunciato la volontà di non rinnovargli il contratto e il centrocampista italiano ha deciso di vivere una nuova esperienza oltreoceano. La sua avventura al Boca è iniziata come meglio non poteva: De Rossi ha infatti esordito con un gol nel match tra Boca Juniors ed Almagro, valido per i sedicesimi di finale di Copa Argentina.

DE ROSSI GOL AL BOCA JUNIORS

De Rossi ha segnato il gol del momentaneo 1-0, con un colpo di testa, nella sfida tra Boca e Amagro, sedicesimo di finale di Copa Argentina. Peccato per De Rossi che il suo gol sia valso a poco. Nella ripresa la squadra avversaria ha firmato il pareggio e ai calci di rigore ha superato il Boca per 1-3, decretando l'eliminazione dalla Coppa per De Rossi e compagni. In allegato il video del gol di De Rossi.