Foto: Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Termina il tredicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli.

Dalla paura per lo scontro Meret-Lozano allo show di Osimhen e Kvaratskhelia in partitella a metà campo: goditi tutti gli scatti della seduta pomeridiana, con la fotogallery a cura di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: