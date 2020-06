Napoli invasa dai tifosi azzurri per la vittoria della Coppa Italia. Ne sono successe di tutti i colori, dal bagno nella fontana di Piazza Trieste e Trento al caos di Piazza Garibaldi fino all'accoglienza della squadra alla Stazione di Afragola. Maksimovic, Mertens, Manolas e tutti gli azzurri si sono fatti trasportare emotivamente dal bagno di folla. Clicca sul file in allegato per vedere il video di tutti i festeggiamenti a cura di CalcioNapoli24.it.