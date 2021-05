Dalla 'foca' di Mertens al sangue di Osimhen: le emozioni di Napoli-Cagliari 1-1 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli pareggia e viene beffato nel finale dal Cagliari che porta via un punto grazie al gol di Nandez. Per gli azzurri gol di Osimhen, in allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli-Cagliari, il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (81' Bakayoko), Demme; Lozano (68' Politano), Zielinski (81' Elmas), L. Insigne; Osimhen (76' Mertens). Allenatore: Gattuso. A disposizione: Contini, Idasiak, Maksimovic, Zedadka, Mario Rui, Rrahmani, Petagna, Cioffi.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli (76' Simeone), Godin, Carboni; Zappa (82' Calabresi), Nandez, Duncan, Deiola (70' Asamoah), Lykogiannis (82' Cerri); Nainggolan, Pavoletti. Allenatore: Semplici. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Rugani, Walukiewicz, Joao Pedro.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

MARCATORI: 13' Osimhen (N), 94' Nandez (C).

NOTE: Ammoniti: Demme (N); Godin, Deiola, Pavoletti (C). Recupero: 1' pt, 6' st.