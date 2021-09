Dalla festa russa al faccia a faccia tra Spalletti e l'arbitro: le emozioni di Napoli-Spartak Mosca 2-3 [FOTOGALLERY CN24]

Napoli ko in casa nella seconda giornata di Europa League: al Maradona passa lo Spartak Mosca 3-2. In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli-Spartak Mosca 2-3, il tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas (37' st Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (1' st Anguissa); Politano (29' st Lozano), Petagna (1' st Osimhen), Insigne (41' st Malcuit). A disposizione: Ospina, Idasiak, Juan Jesus, Rrahmani, Zanoli, Demme, Mertens. Allenatore: Spalletti

SPARTAK MOSCA (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov (28' st Ignatov), Bakaev (44' st Lomovitskiy), Umyarov, Ayrton; Ponce (47' pt Sobolev), Promes. A disposizione: Rebrov, Selikhov, Gaponov, Yeschenko, Melinkov. Allenatore: Rui Vitoria

ARBITRO: Kruzliak (Svk)

MARCATORI: 1' pt Elmas (N), 10' st Promes (S), 35' st Ignatov (S), 45' st Promes (S), 49' st Osimhen (N)

NOTE: Espulsi: Mario Rui (N) al 30' pt per gioco falloso; Caufriez (S) al 37' st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Di Lorenzo, Koulibaly, Fabian Ruiz, Manolas (N). Ponce, Litvinov, Sobolev, Ayrton, Maksimenko, Umyarov (S). Recupero: 5' pt, 6' st.