Gol in Dalian Yifang-Shanghai Shenhua, gara terminata 2-3, per lo slovacco.. Ad aprire le marcature ci ha pensato Marek Hamsik con un gol straordinario che ha fatto scatenare il pubblico e i telecronisti: su cross in area di sinistro di un compagno, l’ex capitano del Napoli ha ‘incornato’ a giro di testa con un ottimo movimento, una vera e propria frustata, che si è insaccata a filo di secondo palo.

