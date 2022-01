Dal ritorno di Spalletti in panchina al nuovo debutto in azzurro: le emozioni di Napoli-Sampdoria 1-0 [FOTOGALLERY CN24]

Dopo il pari in casa della Juve, il Napoli ritrova i tre punti, piegando allo stadio Maradona la Sampdoria (1-0). In allegato l’ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Napoli-Sampdoria, il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam (35' st Tuanzebe); Demme (35' st Fabian Ruiz), Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne (30' st Politano); Petagna. A disposizione: Idasiak, Marfella, Costanzo, Zanoli, Vergara, Cioffi. Allenatore: Spalletti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero (1' st Falcone); Dragusin, Ferrari (44' st Yepes), Chabot, Augello (30' st Murru); Ciervo (27' st Caputo), Ekdal (1' st Rincon), Askildsen, Thorsby; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Ravaglia, Torregrossa, Vieira, Trimboli. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Di Bello

MARCATORE: 43' pt Petagna (N)

NOTE: Ammoniti: Chabot, Murru (S), Recupero tempo: 3' pt, 3' st.