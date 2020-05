Chiariello: "Calcio in ripresa, ma ci sono cinque nodi da sciogliere. Callejon andrà via, giocherà o no?" [VIDEO]

Ultime Calcio - Umberto Chiariello, conduttore di Campania Sport, in onda su Canale 21, si è espresso così:

"Ormai è chiaro, si va verso la ripresa del campionato, ma ci sono ancora tanti nodi da sciogliere. Il primo è quello relativo al protocollo medico sanitario, ovvero bisogna capire che si fa se c'è un contagiato nei gruppi squadra. Poi c'è il nodo della responsabilità sociale dei medici, il nodo dei contratti in scadenza. Callejon andrà via, giocherà oppure no? Poi ci sono casi particolari, quelli dei prestiti che rientrano dall'estero. Infine, molto importante il nodo stipendi. C'è il rischio che a ottobre i calciatori abbiano ricevuto solo tre mensilità, ovvero gennaio, febbraio e maggio".