Cassano esalta Spalletti: "È un genio, poteva fare 12 gol all'Ajax! Ha preparato due partite in una, vi spiego perché" | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Cassano ha parlato dopo Ajax-Napoli nel corso della trasmissione social Bobo TV, in onda su Twitch, in compagnia di altri ex giocatori come Vieri, Ventola e Adani. L'ex Roma ha parlato delle gare con Torino e Ajax e del lavoro di Spalletti:

"Spalletti ha preparato nella sua bravura, tra virgolette, due partite in una. Voi direte: di cosa stai parlando? Perché sia Torino che Ajax giocano alla stessa maniera, ovvero uomo a uomo. Con una differenza: il Torino essendo meno forte qualitativamente, è abituato a correre. Mentre l'Ajax è abituato a palleggiare e far correre gli avversari. Giocando uomo a uomo, il Napoli poteva fare 12 gol, li ha disintegrati. In qualità, quantità, organizzazione, giocare senza palla, coraggio, idee. Quando io continuo a dire che il vero genio è quello che ha in panchina il Napoli, è così: è Spalletti. Lobotka sta dimostrando di essere ancora più forte, Kim forte. Il georgiano è un fenomeno".

Clicca su play per guardare il video: