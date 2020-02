Barcellona arrivato in albergo, centinaia di tifosi all'esterno dell'hotel che li ospiterà [FOTO E VIDEO CN24]

Ultimissime calcio Napoli - A Napoli cresce l'attesa per la sfida del 25 febbraio contro il Barcellona di Leo Messi. Il Barcellona è arrivato a Napoli ed il pullman dei blaugrana è arrivato in zona Municipio, di fianco alla Questura di Napoli. Il Barcellona alloggerà infatti all'Hotel NH Napoli Panorama in via Medina. In allegato le immagini dell’arrivo di Messi e compagni, attesi da centinaia di curiosi.

13.31 - Il Barcellona è arrivato in hotel! A breve foto e video.

13.20 - Aumenta il numero di tifosi all'esterno dell'hotel, con la polizia che a fatica riesce a contenere l'entusiasmo.

13.01 - Il Barcellona è appena atterrato all'aeroporto di Capodichino, l'arrivo in via Medina è previsto tra circa quaranta minuti: già transennata la zona dell'arrivo, con circa 150 tifosi presenti e 40 giornalisti - tra cui, ovviamente, tanti colleghi spagnoli.