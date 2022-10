Adani alla Bobo TV: "Lobotka è da Barcellona! Immaginatelo con Gavi e Pedri" | VIDEO

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Adani ha parlato dopo Ajax-Napoli nel corso della trasmissione social Bobo TV, in onda su Twitch, in compagnia di altri ex giocatori come Cassano, Ventola e Adani. L'ex calciatore ed opinionista ha parlato del lavoro di Spalletti e si è soffermato sulla stagione di Lobotka:

"Se Kvaratskhelia può giocare in ogni squadra del mondo, penso a Inter-Barcellona e penso a Lobotka: se lo metti tra Pedri e Gavi, che lingua parla? Esattamente quella lingua lì! Quando si parla quei linguaggi, allora inizi a dire: Anguissa ha il ruolo da centrocampista totale, Lobotka perde un pallone ogni mese e mezzo, Di Lorenzo fa il terzino moderno, Olivera ha fatto una partita incredibile. Le punte chi gioca gioca segna e si muove con la squadra. Non dimentichiamo che in tutto questo, Osimhen è fuori!".

