Quando tornano i Nazionali? Spalletti sorprende tutti, ecco la data!

Quando faranno rientro a Napoli i giocatori impegnati ai Mondiali 2022 in Qatar con le rispettive Nazionali? A fugare ogni dubbio ci ha pensato Luciano Spalletti oggi in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Crystal Palace, prossima amichevole in ritiro ad Antalya.

Ultime notizie, spunta la data. Spalletti ha risposto così: "Si fa più 15 da quando sono usciti dal Mondiale, e si va facilmente ad identificare quando tornano i nazionali a disposizione: gli si danno due settimane di pausa e poi si rialleneranno con noi. Sirigu ci rende tranquilli il fatto che lui si stia allenando bene e stia lì per riavvicinarsi a rientrare. Se poi gli dovessero venir fuori altri problemi, è chiaro che poi probabilmente delle valutazioni verranno fatte. Però se le cose scorreranno normalmente, noi siamo abbastanza tranquilli".