Azione meravigliosa dell'Argentina che recupera palla con Julian Alvarez. Messi ricama per Mac Allister lanciato in contropiede, palla deliziosa per Di Maria arrembante sulla sinistra e palla nell'angolino alle spalle di Lloris.

Sudamericani che dominano al momento la partita con i transalpini che non trovano le contromisure.

Argentina 2 - Francia 0 al 35' del primo tempo.