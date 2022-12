7 cambi per la Francia contro l'Argentina in finale, ecco perché è tutto regolare: il motivo

Ultime notizie Mondiali 2022 - Argentina-Francia, finale del Mondiale 2022, può essere considerata la partita del secolo: in vantaggio di 2 reti a 0, l’Argentina si è fatta recuperare due goal nei minuti finali dei tempi regolamentari. Al termine dei 90′ minuti, sono serviti i tempi supplementari, finiti in parità sul 3-3. Protagonisti assoluti i due migliori giocatori al mondo, Messi e Mbappé.

Sette sostituzioniper la Francia: Rabiot fuori per "trauma cranico"

Come dichiarato dalla FIFA, i cambi possibili al Mondiale sono 5, con la possibilità di una sesta sostituzione qualora ci siano i supplementari. “Secondo i criteri adottati all’inizio della pandemia di Covid-19, ogni squadra avrà il diritto di effettuare cinque sostituzioni durante ogni partita della Coppa del Mondo. Tuttavia, ogni allenatore avrà il diritto a sole tre interruzioni per eseguire i suddetti cambi. Nelle partite a eliminazione diretta, ogni squadra avrà diritto a una sostituzione in più, ma solo se la partita andrà ai tempi supplementari”.

Durante la finale tra Argentina e Francia, però, i Blues hanno effettuato 7 sostituzioni: un curioso episodio, che ha portato i tifosi ad interrogarsi sull’accaduto. Tutto regolare: la Francia ha potuto godere di un’ulteriore sostituzione poiché l’uscita dal campo di Rabiot è avvenuta a causa di un trauma subito alla testa.