Ultime calcio Napoli - La morte di Diego Armando Maradona ha scosso tutto il mondo del calcio, facendo passare in secondo piano anche quello giocato. Stasera il Napoli giocherà in Europa League, ma il cuore sarà in Argentina, perchè, secondo quanto riferisce il TG5, alle ore 20 italiane ci saranno i funerali del Pibe de Oro.

Maradona