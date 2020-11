Maradona Jr, il dolore è doppio: "Ho una polmonite bilaterale, se domani salissi su un aereo verso Buenos Aires avrei conseguenze serie"

Maradona Day - Un pugno nello stomaco, di quelli che ti mandano al tappeto: Diego Maradona jr ha saputo del padre mentre era all’ospedale Cotugno, ricoverato a causa del Covid che lo ha colpito lo scorso 5 novembre. Diego Maradona non c’è più:

«Immaginate come posso sentirmi adesso» , ha detto brevemente al telefono. Il figlio di Maradona e Cristiana Sinagra, 34 anni, ha deciso di tornare a casa: «Ho firmato e mi sono fatto dimettere, il primo istinto è stato quello di andare subito in Argentina». La realtà impone prudenza. L'edizione odierna di Repubblica racconta:

Diego junior ha una polmonite bilaterale: «Probabilmente se domani salissi su un aereo, potrei avere conseguenze serie. Dovrò aspettare un po’ prima di dare l’ultimo bacio a papà». Diego junior avrebbe voluto già essere in Argentina, ma la pandemia ha bloccato i viaggi internazionali e il suo proposito di essere con El Diez lo scorso 30 ottobre, in occasione dei 60 anni del padre, era già naufragato una volta. Impossibile raggiungere Buenos Aires. La promessa era quella di ritrovarsi presto. Non ce l’hanno fatta: Dieguito ha sofferto a distanza anche per l’operazione al cervello cui è stato sottoposto suo padre lo scorso 3 novembre. Il grande spavento aveva lasciato il posto alla speranza, poi all’improvviso la situazione è precipitata.