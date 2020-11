Gasparri posta foto di Pelè e fa infuriare i tifosi del Napoli: "Il più grande di tutti i tempi"

Il politico Maurizio Gasparri ha postato su Twitter una foto di Pelè nelle ore immediatamente successive alla morte di Maradona. Gasparri ha inserito come didacalia alla foto di Pelè questa frase: "Il più grande calciatore di tutti i tempi". Un messaggio che ha fatto infuriare tutti i tifosi del Napoli, non tanto per il giudizio calcistico che può essere discutibile, ma sulla tempistica e il modo in cui l'ha postato.

Il più grande calciatore di tutti i tempi pic.twitter.com/89VerWH9Ds — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) November 25, 2020