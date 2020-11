DIRETTA VIDEO - Al San Paolo l'omaggio dei napoletani a Maradona: lacrime, cori e canti in onore di Diego

Dall'esterno del San Paolo l'omaggio a Diego Armando Maradona dei tifosi del Napoli. Da oggi, ancora ufficiosamente per il momento, lo stadio è dedicato e intitolato al Pibe de Oro. Intorno alle 16:30 è previsto un raduno all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta per onorare la memoria dell'eterno numero 10 del Napoli. In allegato le immagini in diretta dal San Paolo.

16:50 - Si alternano momenti di religioso silenzio e raccoglimento a momenti in cui i tifosi presenti cantano e ballano per Maradona. Apparsi anche i primi fumogeni.

16:30 - Cori, canti e balli in onore di Diego adesso all'esterno del San Paolo

16:15 - Partono i primi cori dei tifosi presenti

16:10 - Sono già presenti migliaia di tifosi azzurri all'esterno del San Paolo.