"D-10". Nuova canzone per Maradona, tra Jazz e Punk napoletano

Ultime notizie Napoli. Nuova canzone per Maradona: «Sarà stata la mano di Dio a portarti su un campo di calcio / a donarti un volto scugnizzo e tatuare Che Guevara sul braccio / Sarà stata la mano di Dio a mostrarti la strada per Cuba / insegnarti a segnare di testa, ignorando la bassa statura: Diego Diego Diego, fortissimamente Diego».

Nuova canzone Maradona

La musica napoletana sembra aver trovato nuove ispirazioni all’indomani della scomparsa di Diego Armando Maradona e stavolta la sfida è più complessa. «Possono convivere il punk e il jazz?», si domandano Sergio «Serio» Maglietta, sassofonista e storico band-leader dei Bisca, e la jazz-singer Emilia Zamuner nella divertita intervista che apre «D10», il video-omaggio dedicato al campione argentino e firmato da Gli Alieni, duo composto appunto da Maglietta e Zamuner. «È un duo pazzesco - dice il fotografo e regista Riccardo Piccirillo, tra gli ideatori e animatori di questo progetto – e le loro voci insieme creano un corto circuito artistico unico, un intenso incontro di sensibilità musicali». Il brano è firmato da CarmelaBi, uno dei mille pseudonimi di Maglietta, noto anche come Saxy Bomb, mentre il video ufficiale del brano è diretto da Piccirillo ed è stato girato lo scorso aprile in esterna in diversi luoghi di Napoli e, per le riprese al chiuso, al RicPic Studio di Piccirillo. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.