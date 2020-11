Coprifuoco 'violato', Sgarbi difende Napoli: "Culto pagano per Maradona da rispettare come fu per Caravaggio!" [VIDEO]

Maradona Day - Dopo le immagini di Napoli nella serata di ieri, Vittorio Sgarbi a Stasera Italia, ha commentato le misure di coprifuoco ignorate dopo la morte di Diego Armando Maradona:

"Quando morì il papa Wojtyla, a Cracovia la città si accese a giorno. E' chiaro che fra un santo come il papa e una figura come Maradona, c'è differenza fra mondo cristiano e pagano. Quello pagano ha un suo culto, quello verso di Maradona è un culto pagano e in queste ore l'ho paragonato a un'altra grande apparizione napoletana, che fu quella di Caravaggio: è stato un pittore che ha cambiato il mondo a Napoli, Roma, in Sicilia. La grandezza di Caravaggio si vede oggi, Caravaggio ha cambiato il mondo".