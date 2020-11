Argentina, malore per Sabella dopo la notizia della morte di Maradona

Alejandro Sabella, ex commissario tecnico dell'Argentina, è stato ricoverato in ospedale per un malore dopo aver appreso la notizia della morte di Diego Armando Maradona.

