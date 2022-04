Pagelle Napoli-Roma: Insigne ispirato, questo Zielinski meglio tenerlo fuori! Koulibaly baluardo, Lozano strappa

Pagelle Napoli Roma. Termina Il match al Maradona per la 33esima giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Roma. Le pagelle Napoli-Roma su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli-Roma.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Napoli Roma, i voti

Meret 5,5 - Titolare in extremis, non corre problemi fino all’auto-traversa di Osimhen e al destro di Zalewski. Abraham dopo un’ora potrebbe trafiggerlo e la colpisce male. Lento nell’uscire su Zaniolo nel finale, esce in presa alta prendendo Ibanez e non certo la palla: fallo a favore. Sul destro di El Shaarawy non arriva.

Zanoli 5,5 - Duello da terzo millennio con il coetaneo Zalewski (stesso numero, 59), presidiato al primo affondo al 13’ e saltato di netto a fine primo tempo. Quando ci vuole, libera anche il pallone in lungo. Graziato a fine primo tempo, ci poteva stare il giallo. Nella ripresa la Roma accelera e non gli si può chiedere tutto. Ha dimostrato di poter dare un contributo, ma adesso è il momento che torni Di Lorenzo. Sul gol è giusto che faccia la diagonale, ma saltano le rotazioni ed è logico che ne resti uno da solo.

Rrahmani 5,5 - Elegante nell’aggirare Abraham al 16’, e nel chiudere su Zaniolo al 21’. La Roma nel primo tempo combina poco, nella ripresa Abraham al 61’ ha lo spazio per la testata alle sue spalle e lui reagisce con un pizzico di ritardo - scivola anche su Mancini al 66’. Per fortuna sua, Koulibaly sopperisce.

Koulibaly 6,5 - Si impone implacabile in scivolata su Zaniolo al 28’, nel triplo tackle al 37’ è imponente ma poi esagera e viene ammonito - forse severamente. Deve far attenzione a Pellegrini che gli scatta alle spalle, ma è un baluardo e nel finale chiude anche su Afena-Gyan.

Mario Rui 6 - Servito con i tempi giusti da Insigne, cross pennellato nell’azione che porterà Lozano al tiro. Karsdorp spinge a fine primo tempo, l’unica volta in cui lo perde, e continua nella ripresa trovando anche il cross. Chiusura enorme su Pellegrini al 66’, sull’1-1 non esce su Karsdorp che può avviare l’azione

Anguissa 6,5 - Il suo rientro a centrocampo è fondamentale per dinamismo e fisicità: maltrattato da più di un avversario, tanto da togliergli una scarpa in un contrasto. Al 42’ scarica un buon pallone nel nulla. Si fa sentire nei duelli aerei e negli scontri palla a terra.

Lobotka 6 - Buona la verticale per Lozano abbattuto in area, viene a sua volta azzoppato da Cristante. Argina Zaniolo al 21’ negandogli la vista della porta. Tocca meno palloni del solito e perde diversi contrasti, addomesticando quando può i tempi di gioco ed il ritmo. Fisicamente però soffre un infortunio ed esce anzitempo. (Dal 56’ Zielinski 5 - La Roma è la squadra contro cui ha giocato più gare in A senza segnare, 15, e non ha segnato nelle ultime 16 partite in A. Si piazza tra le linee e la Roma cresce esponenzialmente, di lui si ricorda un sinistro a lato ed un altro parato. E sul gol subito arretra passeggiando: se è questo, meglio tenerlo in panchina per il bene di tutti)

Fabian 6 - Non rimane fermo nella sua zolla di sinistra, ma è molto mobile così come i suoi compagni di reparto. Sbaglia pochi passaggi, ad esempio rivedibile un cross al 47’. Con il ko di Lobotka si sposta al centro, poi cala. (Dal 68’ Demme 6 - Venti minuti per rimpolpare il centrocampo, e comunque il Napoli prenderà gol)

Lozano 6,5 - Steso in area dopo pochi minuti, si guadagna il rigore rubando spazio e tempi ad Ibanez - che lo soffre molto. Rui Patricio mette una manina al 20’ su un destro da distanza ravvicinata, sulla destra strappa con continuità e rischia il rosso per una reazione su Zalewski. (Dal 68’ Elmas 5,5 - Un destro bloccato da Rui Patricio e stop)

Osimhen 5,5 - La difesa a tre della Roma gli permetterebbe di avere spazi dove accelerare in verticale (nel primo tempo pochissimo, però), sfiora l’autogol deviando sulla traversa. Nel secondo tempo chi l’ha visto fino al tiro dell’80’? (Dall’82’ Mertens SV)

Insigne 6,5 - Ultimo scontro di alto livello in maglia Napoli, mette subito la firma con un rigore - 120 in azzurro, a -1 dal 2° posto di Hamsik. Ispirato nella giocata, sprizza idee nel primo tempo e si muove tanto. Nella ripresa un cross al 60’ non impattato da nessuno, ma persiste la volontà nel cercare il guizzo. (Dall’82’ Juan Jesus SV)

Spalletti 5 - “Chi si sentirà più minacciato vincerà”, aveva detto in conferenza stampa. Certo la scelta di Lozano permette maggiore pericolosità nell’uno contro uno offensivamente, i suoi attaccano in tanti accettando il rischio del 2vs2/3vs2 in caso di ripartenza giallorossa: la squadra però esegue con ordine e qualità le giocate offensive, trovando spazi ma non occasioni chiarissime. La Roma non è pericolosa nel primo tempo, lo è nella ripresa dove sfonda sulle fasce: la squadra non riesce a reagire ed è poco attenta e reattiva in più di una marcatura. Ed offensivamente è rarefatta, si limita a qualche tiretto da fuori area. Chiude con una formazione ultra difensiva, gli ultimi quindici minuti del match sono proprio brutti da vedere: e nel finale El Shaarawy legittima un pareggio giusto. I cambi non convincono, togliere Osimhen annulla ogni parvenza d’attacco e sul gol le diagonali saltano un uomo e permettono di lasciare solo un avversario. Va bene perdere punti, non così.