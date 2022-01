Pagelle Juventus-Napoli: Mertens elegante, Insigne si sbatte! Lobotka sicuro, Di Lorenzo e Ghoulam precisi

Pagelle Juventus Napoli. Termina Il match all'Allianz Stadium per la 20esima giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Juventus. Le pagelle Juve-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Juventus Napoli.

Voti Juve Napoli

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Juventus-Napoli, i voti

Ospina 6 - Tiene un rasoterrra di Chiesa, poi un paio di uscite alte. Sull’1-1 si distende e non riesce a toccarla, ci mette i pugni ancora su Chiesa. In due tempi su Dybala.

Di Lorenzo 6,5 - Riesce a chiudere su Chiesa in avvio dopo esser scivolato, al posto giusto al 36’ per anticipare Morata. Spinge meno del solito, ma il contributo difensivo è gigantesco. Anche al 55’ ci mette il piedino, come in area di rigore contrastato da Kulusevski.

Rrahmani 6,5 - Bravo a fare la diagonale per deviare un destro di Chiesa, l’unico reale pensiero del primo tempo. Sfortunato nell’anticipare Morata, perchè la palla finisce sui piedi di Chiesa.

Juan Jesus 6 - Gigioneggia inutilmente al 7’, pecca di decisionismo, poi migliora. Prova ad arginare McKennie come può nell’azione del pareggio.

Ghoulam 6 - Non partiva dal 1’ da poco meno di un anno - 28 febbraio 2021: si oppone con carattere a Bernardeschi al 18’, si ritrova un tiro di Chiesa addosso ad inizio ripresa. Qualche buon gioco a due con Demme o Insigne, chiusure difensive precise.

Demme 6 - Deve fare molta attenzione alle sue spalle, se gli partono gli avversari, ma ruba un buon pallone non sfruttato al 14’. Persiste nella corsa a fine primo tempo, guadagnandosi una punizione dal limite. Contrasto dubbio con Bernardeschi sul pallone che porterà all’1-1.

Lobotka 6,5 - Quando ha palla e alza la testa, la Juventus preferisce stringere le linee e non pressarlo. Sicuro dei suoi mezzi, non ha paura nemmeno se deve rincorrere Morata a fine primo tempo. Intercetta palloni e ne perde uno che permette a Dybala di tirare. (Dal 92’ Zanoli SV)

Politano 6 - Non ha un pallone giocabile che possa essere definito tale nei primi venti minuti, poi serve subito l’assist per lo 0-1 mandando nel caos Alex Sandro con un movimento del corpo. Il brasiliano fatica a tenerlo anche nella ripresa, anche se le sue giocate non sempre riescono. Esce sfinito. (Dal 76’ Elmas SV)

Zielinski 6 - Si sveglia con controllo a seguire al 10’, la Juventus chiude le linee per evitare che possa inserirsi: rimpolpa la mediana provando a negare le linee di passaggio. Chiama il connazionale Szczesny alla deviazione in corner. Una sufficienza faticata.

Insigne 6,5 - Poche ore fa festeggiava con lo champagne un futuro economicamente roseo. Tenta la conclusione da fuori area, alta. Aiuta Ghoulam in marcatura su Cuadrado e Bernardeschi, avvia l’azione del vantaggio con un taglio centrale. Sempre disponibile a dare una mano alla manovra.

Mertens 6,5 - Si muove a qualche metro di distanza da De Ligt e Rugani, per giocare tra le linee. Come è elegante nel tocco per evitare il difensore e prima di scagliare il diagonale in rete. Tenta di beffare Szczesny sul suo palo su punizione, il polacco gli blocca nell’angolino un paio di conclusioni. (Dall’88’ Petagna SV)

Spalletti (in panchina Domenichini) 6,5 - Le scelte di formazione sono obbligate, l’avvio è marcato bianconero e costringe i suoi a cercare scambi veloci prima che la Juventus si chiuda davanti a Szczesny - si arriva al tiro, sì, ma sempre da lontano. I tre piccolini in avanti riescono a confezionare un vantaggio caparbio giocando con fluidità e sicurezza. La gestione del ritmo è ottimale per un’ora, ma Chiesa è da solo sull’1-1: da quel momento in poi, la Juventus guadagna fiducia e campo. Gli azzurri comprensibilmente calano alla distanza, ma tengono botta mantenendosi ordinati davanti ad Ospina. Viste le condizioni con cui si era arrivati a Torino, la prestazione è buona ed il risultato non è da buttare. Avere dei rimpianti forse è un po’ troppo.