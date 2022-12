Pagelle Napoli-Crystal Palace: Raspadori 'sultano', Ostigard un muro! Osimhen fa tutto da solo, Juan Jesus esita

Pagelle Napoli-Crystal Palace. Termina la seconda partita delle Winter Football Series by Regnum,con il Napoli che ha affrontato il Crystal Palace. Le pagelle Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Napoli-Crystal Palace.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Napoli Crystal Palace, i voti

Meret 6 - Al 18’ su corner non esce nonostante il contrasto che subisce. Respinge bene il destro di Eze al 23’, Zaha è solo nel mettergliela alle spalle. Esce su Zaha, non dal campo relegando Idasiak e Marfella alla panchina.

Di Lorenzo 6 - Il gioco si sviluppa maggiormente dall’altra fascia, Zaha verso la mezz’ora si fa vivo. (Dal 46’ Zanoli 6 - Meglio che con l’Antalyaspor, Di Lorenzo sarà stato fiero dell’accelerazione sul gol del 3-1 - preciso l’assist per Raspadori)

Ostigard 6,5 - Respinge come può il cross basso di Olise, Schlupp è una punta atipica e non gli dà troppi punti di riferimento. Ruba palla ad inizio ripresa, si inventa un destro dalla distanza. Bene anche in scivolata, senza farsi troppi problemi.

Juan Jesus 5,5 - Bella sgroppata all’11’ in attacco, chiude su Schlupp e anche in altre occasioni. Lento nel gestire la palla che porterà Zaha al gol del vantaggio. (Dal 46’ Barba 6 - Zaha è di un’altra categoria, gli va via nella ripresa ma è l’unico particolare. Successivamente lo tiene con successo impedendogli lo scatto)

Mario Rui 6 - Olise è una bella gatta da pelare sulla sua fascia, lo punta con una certa continuità soprattutto nel tempo. Chiude sul destro di Doucoure al 52’. (Dal 66’ Zedadka 6 - Entra nell’azione del 3-1 giocandola con Zanoli, vivace anche nel finale)

Ndombele 6 - In ritardo al 21’ quando non arriva sul pallone di Kvaratskhelia e si fa ammonire fermando il contropiede Palace. Un tiro fuori a fine primo tempo, nella ripresa si oppone al destro di Richards deviandola in corner. (Dall’83’ Spavone SV)

Lobotka 6 - Si divincola come può dalla marcatura di Milivojevic, sgusciando sull’erba bagnata. Un po’ sulle sue. (Dal 46’ Gaetano 6,5 - Provato al centro, vista l’assenza di Demme - solo momentanea? Chissà -. Sradica il pallone e lo serve a Raspadori per il 2-1, nel complesso )

Elmas 6 - Un po’ lento nella gestione di palla al 19’, guadagna un fallo. Si muove tanto, non sempre seguito. Nella ripresa esterno alto a sinistra. (Dal 73’ Marchisano SV)

Politano 6 - Poco coinvolto, la prima vera azione arriva al 41’. Contrasto ad inizio ripresa su Butland che esce alla disperata, poi un altro fallo guadagnato al limite dell’area di rigore, aumenta la quantità del pressing. (Dal 66’ Zerbin 6 - Un buon pallone per Simeone, profondo e veloce, ed un recupero difensivo)

Osimhen 6,5 - Contrasto duro dopo pochi minuti, fa a spallate con Tomkins e Guehi, prova a pressare Butland prima del rinvio. Si inventa un gran gol per il pareggio, creandosi tutto da solo. (Dal 46’ Simeone 5,5 - Ha una buona chance, imbeccato da Raspadori, ma non riesce a concretizzare nei tempi giusti anche nel finale)

Kvaratskhelia 6 - Si accentra quando Lobotka lo trova nello spazio, oppure prova a lanciare Osimhen in verticale. Dopo il 40’ serpentina per vie centrali fermata solo con un fallo, si accende in un nonnulla ma manca la scintilla. (Dal 46’ Raspadori 7 - Agisce alle spalle di Simeone, tra le linee, innescando il Cholito quando serve, poi punta il mirino all’incrocio e fa partire un destro imparabile. Infine esagera, con il quarto gol in due amichevoli facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. Vista la Turchia, il sultano di Belek)

Spalletti 6,5 - L’intensità della pioggia è urticante quasi quanto la fisicità del Crystal Palace, che forse si trova a maggior agio. Si fatica un po’ a trovare lo giusto spazio tra le linee avversarie ben schierate, la squadra è lenta nel reagire al pressing ed è giustamente punita dal gol del vantaggio. Buon giro palla però, la squadra migliora col trascorrere dei minuti. Nel secondo tempo passa al 4-2-3-1, aumentando la presenza alle spalle del centrocampo Palace: il pressing è efficace e l’uomo in più - anche del ritiro - è Raspadori.