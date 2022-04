Pagelle Empoli-Napoli: Mertens non basta, Meret da incubo! Malcuit horror, Insigne record inutili

Pagelle Empoli Napoli. Termina Il match al Castellani per la 34esima giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato l'Empoli. Le pagelle Empoli Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Empoli Napoli.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Empoli Napoli, i voti

Meret 4 - Si disimpegna davanti a Pinamonti a 40 metri dalla porta, il destro di Bandinelli è sotto controllo. Regge su Asllani a fine primo tempo, nella sinistra il sinistro di Bandinelli è tranquillo. Regala il pareggio a Pinamonti, non ci arriva sul 2-3. Ma quell’errore è pesantissimo.

Zanoli 5 - La gastroenterite è un ricordo, il giallo su Pinamonti è sacrosanto. Soffre più del dovuto e Spalletti lo toglie. (Dal 46’ Malcuit 4,5 - Non rischia il tiro al 61’, quando arriva a pochi metri da Vicario. Pinamonti è in fuorigioco, ma lui lo anticipa con i tempi giusti. Perde il pallone che porterà all’1-2, non tiene Pinamonti che alle sue spalle fa 2-3. Fa rimpiangere Zanoli)

Rrahmani 6 - PInamonti dopo tre minuti sarebbe suo, salta totalmente da solo. Poi stringe la posizione quando deve evitare rischi, anche se qualche leggerezza c’è.

Juan Jesus 6 - Cutrone è uno spauracchio, si disimpegna togliendo il pallone dai piedi di Pinamonti a fine primo tempo.

Mario Rui 5,5 - Ex del match, torna sulla fascia per attaccarla in tutta la sua lunghezza e per servire i compagni col sinistro. Fa buona guardia su Stojanovic al 21’, poi non è che abbia così tante occasioni per mettersi in mostra. Anzi, nel finale ha la palla del pareggio sul destro ed è tutto dire.

Anguissa 6 - Deve coprire una porzione di campo molto più ampia, con un centrocampista in meno: è chiaro che sia destinato a soffrire, si espone a errori marchiani perchè naturalmente portato ad avanzare per il pressing, ma non affonda. Anzi, recupera il pallone che porterà al raddoppio e cresce esponenzialmente con il calo fisico dell’Empoli: non basterà.

Fabian 5,5 - Sfiora il palo alla sinistra di Vicario, atleticamente più di una volta l’Empoli scatta negli spazi alle sue spalle. Però non viene marcato nell’azione del vantaggio, quando può servire Lozano con calma. Nella ripresa trotterella, sul gol del 2-3 i giocatori dell’Empoli lo lasciano dietro di 25-30 metri.

Lozano 6,5 - Punta Parisi per andare al cross in un numero innumerevole di occasioni, difensivamente il contributo è sotto i suoi standard. Al 39’ ha una chance ghiotta, la spara oltre la pista d’atletica. Preciso il cross per lo 0-1, non quello al 51’ dopo un buon spunto. (Dal 68’ Zielinski SV - Prima esterno destro e poi trequartista)

Mertens 7 - Finalmente dal 1’ con Osimhen, utile nel lanciarlo in verticale, nello stargli affianco e nel liberare spazi tirandosi via una marcatura. Nel momento più difficile, la sblocca arrivando da dietro e mettendola col piattone. Per dare una mano a Fabian ed Anguissa si avvicina a loro nella ripresa. (Dal 77’ Politano SV)

Insigne 6,5 - Gioca il pallone partendo da una posizione abbastanza arretrata, alzando al testa e servendo i compagni. Poi ringrazia il buco apertogli da Stojanovic ed arriva in doppia cifra in campionato per la quinta volta col Napoli, come Maradona e Vojak, ed eguaglia Hamsik al 2° posto all-time. Viti gli nega la doppietta. (Dall’85’ Ounas SV)

Osimhen 5,5 - Mertens lo cerca in verticale con una certa continuità: il colpo di testa al 15’ è un sussulto, quello al 20’ anche. Velo con i tempi giusti per Mertens sul gol, almeno. Al 52’ salta Viti ed invece di tirare di sinistro sbaglia il tempo del tiro riportandosela sul destro.

Spalletti 4,5 - Ha accontentato chi voleva Mertens ed Osimhen dal 1’, sacrificando un uomo a centrocampo ed accettando rischi difensivi. 28 anni fa iniziava la sua carriera ad Empoli, 28 anni dopo vede Pinamonti staccare di testa dopo tre minuti totalmente da solo: dev’essere un segnale, forse. I suoi costruiscono e sostano nella trequarti avversaria, ma un centrocampista in meno comporta il rischio di subire ripartenze con relativi buchi alle spalle del centrocampo: l’Empoli arriva più di una volta dalle parti di Meret. Offensivamente abulici nella prima mezz’ora, ed è straniante considerando le potenzialità offensive. L’Empoli meriterebbe di più, almeno nel primo tempo, ma il Napoli sfrutta la qualità dei singoli capitalizzando l’occasione singola. E nella ripresa, in scioltezza, viene sfruttato l’errore difensivo per lo 0-2. Qualche errore di troppo in fase di costruzione nel secondo tempo, ma non è qualcosa di nuovo. Poi la squadra si spegne, va in down e prende tre gol: inspiegabile. Il Napoli non perdeva con due gol di vantaggio dal 1942: è tutto.