Pagelle di Samp-Napoli, i voti: Osimhen letale, Kvara gambe pesanti, Politano che reazione!

Pagelle Samp-Napoli. Termina Il match per la 17a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Samp.

Pagelle di Samp-Napoli, i voti:

Meret 6.5: Attento sulla prima conclusione di Gabbiadini, clamoroso il colpo di reni su conclusione di Verre. Col rosso a Rincon il pallone non arriva più dalle sue parti.

Di Lorenzo 6: Sorprende come perda alcuni palloni e faccia scelte di passaggi discutibili: non è da lui. Garantisce comunque un buon apporto e una buona intesa con Politano in fase offensiva.

Kim 6: Chiude gli spazi che Lammers prova a crearsi. Con lo stesso ingaggia un duello molto fisico. Resta negli spogliatoi a scopo precauzionale. Dal 45' Rrahmani 6: Buone letture difensive, senza strafare. Ordinato negli interventi e nell'impostazione.

Jesus 6: Dal suo incedere e avanzare nasce il gol del vantaggio. Sempre nella posizione giusta per respingere suggerimenti e conclusioni. Giallo evitabile ma conferma di essere affidabile quando c'è da combattere.

Mario Rui 6.5: Discesa ragionata e vincente, ennesimo assist per Osimhen, il sesto quest'anno. Sta ritrovando i meccanismi consolidati con Kvara e fa spesso la giocata giusta.

Anguissa 6.5: Inizia conquistando un rigore con un inserimento. Di controbalzo prova la via del 2-0. Uomo ovunque, spezza le trame avversarie e fa ripartire i suoi. Spende un giallo per una palla persa da Elmas. Dal 65' Ndombele 6: Forze fresche alla ricerca del raddoppio, ci prova dalla distanza.

Lobotka 6.5: Solita marcatura ad uomo su di lui, in alternativa colpi proibiti. Riesce a dare ordine alle trame offensive, detta i tempi e fa ripartire preziosi contropiedi. Vivo e padrone del centrocampo, prova anche la conclusione.

Elmas 6: Si infila negli spazi creati da Kvara, due conclusioni in 15 minuti. Manca di precisione e di sostanza. Regala un po di dinamismo quando i varchi si chiudono. Rigore calciato bene che chiude il discorso partita, ed evita inutili sofferenze. Dal 86' Raspadori s.v.:

Politano 6.5: Sfortunato, rigore forte e angolato ma sbatte sul palo dopo una deviazione di Audero. Pregevole la palla imbucata per Kvara ma ancora più da sottolineare la capacità di reazione al penalty sbagliato. Svaria da un fronte all'altro con la Samp chiusa in area. Dal 62' Lozano 5.5: Fa un ottimo movimento ma la conclusione resta centrale e facile per Audero.

Osimhen 7: Primo pericolo di testa poi la zampata da bomber per l'1-0. Il suo marchio definitivo sul match arriva con l'espulsione di Rincon, dopo aver dribblato Nuytinck. Pericolo costante per la difesa avversaria. Gioca spesso spalle alla porta nel secondo tempo, punto di riferimento.

Kvaratskhelia 6: Prova a prendere le misure per le giocate giuste: la sensazione è quella che le gambe siano leggermente appesantite. Lo si vede nella palla imbucata da Politano, davanti ad Audero si è fatto recuperare da Leris. Manca di precisione sul diagonale in contropiede. Non riesce a saltare Nuytinck. Dal 62' Zielinski 6: Cerca la mattonella giusta per creare pericoli. Poche conclusioni, non trova lo specchio della porta.

All. Spalletti 6.5: Quel rigore sbagliato dopo 4 minuti avrebbe potuto condizionare la sua squadra, che invece reagisce nel migliore dei modi: non si scompone e trova prima il vantaggio e poi la superiorità numerica. Si sbraccia e lancia occhiatacce, con giusta ragione, su alcune sbavature evitabili ed errori di concentrazione. Vuole tenere palla alla ricerca del gol della certezza e allora mischia le carte con tre cambi in tre minuti. Il 2-0 di Elmas lo rasserena ma non troppo. Vincere in casa di una Samp rilanciata per la salvezza aveva il suo grado di difficoltà.

