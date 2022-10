Pagelle Cremonese-Napoli, i voti: Simeone fa 3500! Kvaratskhelia intelligente, il piedino di Mario Rui colpisce ancora! Olivera e Lozano si tolgono lo sfizio

Pagelle Cremonese-Napoli. Termina Il match per la 9a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato la Cremonese. Le pagelle Cremonese-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Cremonese Napoli.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Pagelle Cremonese Napoli, i voti

Meret 6 - Lucido nel liberare l’area al 29’ per evitare qualsiasi genere di rischio, sicuro al 44’ in presa altissima. Sul gol di Dessers è sorpreso dalla deviazione e reagisce in ritardo.

Di Lorenzo 6,5 - Valeri spinge con costanza, accompagnando Quagliata. Sempre presente per dare una sponda a Politano sulla destra. Si accentra molto a centrocampo per creare superiorità ed imbarazzo, guadagnandosi anche un fallo davanti l’area di rigore. Cross preciso per il poker di Olivera.

Rrahmani 6 - Sessanta metri di corsa e destro all’incrocio dei pali: avesse segnato, sarebbe finita la partita dopo 100 secondi. Contiene Dessers e argina Valeri al 29’, sfortunato sul gol perchè devia lui il pallone. Nel finale si fa male. (Dall’82’ Ostigard SV)

Kim MinJae 6,5 - Nemmeno lui si nega affondi lungo tutto il campo, per sopperire allo schermato Lobotka. Solido su Dessers.

Mario Rui 6,5 - Spavento iniziale solo temporaneo, corre nello spazio che Kvaratskhelia gli apre. Facendo lo stesso ma al contrario, quindi verso il centro, nella ripresa. Gran cross per l’1-2 di Simeone. (Dall’82’ Mathias Olivera 6,5 - Si toglie lo sfizio di segnare il primo gol in azzurro)

Anguissa 6 - Quando si alza verso l’area grigio rossa, è un pericolo costante tenuto a vista da Meitè. Si allarga molto sul lato destro per cercare di aprire le marcature. Una buona chance sprecata a fine primo tempo, Ascacibar nell’occasione del gol scambia con un compagno e gli scappa dietro. Sembra stanco.

Lobotka 6 - Seguito dalle punte grigiorosse per negargli la facile ricezione, porta Zanimacchia al giallo. La prima volta in cui si libera, è dopo la mezz’ora; al 56’ gli basta un contrasto per dare via ad un’azione pericolosa per Simeone.

Ndombele 5,5 - La chance dall’inizio era sacrosanta, in fase di inserimento sarebbe esplosivo ma incespica sul pallone. Mette Raspadori in condizione di battere a rete, ma non esalta nel complesso. (Dal 57’ Simeone 7 - Gli piacerebbe giocare un pallone, gli riesce dopo 18 minuti: è quello del gol, con una incornata liberatoria per Spalletti, compagni e tifosi. Entra anche nell’azione del terzo gol, anche una pallettina dolce per Lozano che Radu devia in corner. Il suo gol è il numero 3500 della storia del club in Serie A, tanto per aggiungere una tacca al suo momento)

Politano 6 - Non uno, la Cremonese sulla fascia schiera due terzini: spiazza con freddezza il portiere. Mette i piedi sulla fascia laterale per allargare il raggio d’azione, ma finisce col calare alla distanza. (Dal 73’ Lozano 6 - Si accentra dalle parti di Simeone, accompagna Kvaratskhelia per il gol che chiude il match e potrebbe fare anche doppietta)

Raspadori 5,5 - Piccolo squillo al 21’ quando aggancia con la punta e conclude debolmente, un altro in avvio di ripresa che Radu respinge. Si muove bene, ma si divora anche l’1-2 da ottima posizione. (Dal 73’ Zielinski SV)

Kvaratskhelia 6,5 - Sernicola vuole sporcargli i possessi, lui prova a tagliare il campo ed è dalla destra che entra in area e si guadagnare il rigore. Angola tanto il destro al 32’, è intelligente nel non dare punti di riferimento non stando mai fermo. Primo uno-contro-uno, giallo per Sernicola al limite dell’area. Poi serve a Lozano la palla dei tre punti.

Spalletti 6,5 - Due cambi dal 1’, alla ricerca di due gol per i 3500 della storia del club in Serie A. Al netto del palo iniziale, si gioca nella metà campo dell’avversario - anche con l’aiuto dei due centrali che salgono portando palla. C’è qualità, il possesso prolungato, ma non lo spazio: il gol arriva su rigore grazie ad un dribbling del singolo Kvara, perchè Alvini chiude le zone centrali dirottando il gioco sulla fascia. Avvio della ripresa non pervenuto, la Cremonese si sfoga tra un gol fortunoso ed un gran tiro di Okereke: si gioca la carta Simeone tirando fuori Ndombele, ma difensivamente c’è meno concentrazione e la Cremonese trova spesso l’uomo davanti l’area - sfruttando anche una condizione fisica non perfetta che sembra un po’ in calo. Per scardinare l’ottima difesa di Alvini gli serviva una giocata, basta un cross sull’asse Mario Rui-Simeone. Qualcosa di già visto, insomma. Poi la Cremonese si sfalda e prende altri due gol, il Napoli è cinico.