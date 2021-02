Pagelle Atalanta-Napoli: Maksimovic disastroso, Mario Rui nullo! Lozano lotta da solo, Lobotka non giustifica il suo acquisto

Coppa Italia. Pagelle Atalanta-Napoli - Termina il match al Gewiss Stadium la gara di semifinale di ritorno di Coppa Italia. Le pagelle di Atalanta-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore azzurro. Voti Atalanta-Napoli.

Gattuso

Pagelle Atalanta-Napoli, i voti

Ospina 6 - Manita di presenze consecutive, sullo scaldabagno di Zapata può fare poco e sul 2-0 di Pessina si fa spiazzare. Ha dei buoni piedi, perchè non utilizzarli per lanciare Osimhen in profondità? Salva su Ilicic e Pessina, capitola nel finale.

Di Lorenzo 5 - Cerca insistentemente la verticalità su Zielinski e Lozano, Gosens ha qualche metro di troppo nel primo tempo ma non lo punisce. Serve a Bakayoko la palla che Lozano trasformerà nel 2-1, Pessina gli sfugge sul 3-1.

Rrahmani 5,5 - Si oppone a Muriel spalle alla porta in avvio, non su Pessina che scappa via sul 2-0. Discreto col passare dei minuti, chiude su Zapata in area di rigore ma nel finale non riesce ad arginarlo sul 3-1.

Maksimovic 4,5 - Dopo il disastro di Genova, tecnicamente guida lui la difesa e su Zapata non fa uscire nessuno - e lui nemmeno si muove eh - in occasione del gol. Sul 2-0 non pone ostacoli al passaggio decisivo di Duvan. Al 61’ Ilicic con una fina lo manda per terra, al 67’ buca l’anticipo sullo sloveno. Involuzione terribile, ma già la base non è mai stata granché.

Hysaj 5 - Troppo fermo sull’1-0 di Zapata, aveva tutto il tempo di andare a chiudere sul tiro - sebbene la prima responsabilità sia di Maksimovic. Preso in mezzo da Toloi e Muriel al 38’, ci capisce poco. Si fa male ed esce. (Dal 42’ Mario Rui 4,5 - Riesce a chiudere in tempo le gambe al 60’, altrimenti Ilicic manda in porta Gosens. Inguardabile un tentativo di rinvio con cui regala palla agli avversari, offensivamente nullo)

Elmas 5 - Fatica a trovare una posizione in cui riesca ad essere efficiente, nel grigio marasma generale del primo tempo. (Dal 46’ Politano 5 - Fornisce un’alternativa offensiva mai servita, lo si nota per un bolide che finisce largo)

Bakayoko 5 - Àncora centrale, non è veloce nel giro palla e non è rapido di piedi. Al 50’ lo vediamo dare un pallone nel nulla sulla fascia, poi piccola idea per Lozano: è l’antipasto della serpentina che porta al 2-1. (Dal 61’ Lobotka 5 - A distanza di un anno, ancora non finisce giustificazioni al suo acquisto)

Zielinski 5,5 - Zapata è alle sue spalle sul gol, nessun compagno va a chiudere lo spazio. Offensivamente si fa notare per un suggerimento ad Insigne, e per un cross mancato perchè colpisce la palla con l’altro piede. Quando vuole costruire, non c’è nessuno a distanza di sicurezza. E giocando tanti palloni, gli errori ci sono. (Dal 61’ Demme 6 - Provvidenziale il piedino sul sinistro di Ilicic al 66’, ma non è al top fisicamente e non può fare gli straordinari. E riesce anche a mettere un’occasionissima sul piede di Osimhen)

Lozano 6,5 - Attacca costantemente la profondità e porta Palomino all’ammonizione, ma col passare dei minuti non riesce a dare continuità. Buon movimento al 50’ sul filtrante di Bakayoko, nella ripresa si piazza a sinistra e da lì trova il 2-1 - con tanto di errore iniziale. Il Napoli è lui, e così rende l’idea di che stagione sia.

Osimhen 5 - Titolare per la prima volta da novembre, una prestazione intrisa di precarietà mentale: nervoso nei contrasti, l’Atalanta gli nega le sponde oppure lo riempie di calci. Non viene mai servito sulla profondità, fa un lavoro non propriamente suo. Gollini lo mura sotto porta nell’occasione ghiotta. (Dal 79’ Petagna SV - Gattuso avrebbe dovuto metterlo prima)

Insigne 5 - Chiude troppo il destro al 3’, buona la coordinazione pochi minuti dopo ma non è preciso. Ancora una volta deve arretrare di 25 metri per toccare palla, nella ripresa fa il trequartista centrale e di lui ci ricordiamo un tiro all’82’ che finisce in curva.

Gattuso 5 - Si gioca la carta Osimhen e torna forzatamente alla difesa a quattro, l’impatto iniziale non è remissivo ma la lettura sull’1-0 di Zapata da parte della difesa è orrenda - ed è il primo tiro subito in porta. L’Atalanta si gasa, il Napoli crolla: fatica a costruire un’azione con tranquillità, i nerazzurri li irridono con una serie di tocchi rapidi nello stretto che liberano Pessina sul 2-0 - ed anche in altre occasioni. L’ostinazione nella gestione di palla dalla difesa, con giocatori inadatti, non porta a nulla di costruttivo. Ad inizio ripresa l’Atalanta è sulle gambe, aumenta la pericolosità offensiva con i cambi e la squadra sembra un’altra cosa rispetto ai primi 45’ - con tanto di gol. È un attacco estemporaneo, nel giro di tre minuti l’Atalanta crea quattro occasioni e solo Ospina nega un passivo più grande. Poi arriva il 3-1 di Pessina - con Ilicic libero a creare a 25 metri dalla porta - a sigillare una partita in cui l’Atalanta è riuscita a fare più o meno ciò che voleva - quasi dando l’impressione di lasciare al Napoli le briciole. Fornire prestazioni del genere anche in campionato, però, non fanno che togliergli altre chance di salvare la panchina.