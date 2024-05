Il pagellone di Criscitiello: "Napoli, voto 4! Senza Conte questo club non ha futuro"

Serie A 2023-2024, arriva il pagellone di Michele Criscitiello! Come ogni anno il giornalista direttore di Sportitalia commenta il campionato assegnando i voti squadra per squadra: "Non si giudica solo il campionato ma tutta la stagione, tra serie A ed Europa. Ovviamente i voti sono anche in base agli obiettivi e alle ambizioni del club".

Il pagellone di fine anno di Criscitiello assegna al Napoli voto 4!

Stagione indecente. Peggio di così, nell’anno dello scudetto, De Laurentiis davvero non poteva fare. Con questa stagione ha dato credito a chi diceva che ha vinto un titolo senza sapere neanche lui come. Gestione folle degli allenatori e senza senso l’organizzazione societaria. Fuori dall’Europa e decimo posto. Questo Napoli non ha futuro. Serve una svolta, un miracolo o un uomo come Conte per ripartire. Se non chiude Conte, questo Napoli non ha futuro. La stagione che si è conclusa ieri è un’offesa al tricolore che hai portato con onore sul petto in giro per l’Europa.