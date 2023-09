Braga-Napoli, le pagelle del Corriere della Sera: Juan Jesus il peggiore in campo!

È Juan Jesus il peggiore in campo secondo il Corriere della Sera. Nelle pagelle pubblicate all'indomani di Braga-Napoli 1-2, il difensore brasiliano del Napoli si becca un 4,5 in pagella, complici le responsabilità sul gol del pareggio del Braga.

Ultime news. Scrive il Corriere della Sera a tal proposito: "Ha sulla coscienza il gol del pareggio del Braga. Tiene in gioco Bruma, lo perde di vista e può solo alzare un braccio invocando un fuorigioco che non c'è. Non sempre basta arrangiarsi col mestiere".

Il migliore in campo invece è Giovanni Di Lorenzo, voto 7,5.