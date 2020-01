Zuliani: "Il Napoli ha meritato, facciamo i complimenti agli azzurri! Vincere non è mai scontato, una sconfitta può capitare" [VIDEO]

Claudio Zuliani, attraverso il canale ufficiale Youtube della Juventus, ha fatto il punto della gara tra Napoli e Juventus. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha meritato, ma non bisogna essere disfattisti. Napoli è un campo difficile, è successo a tutti gli allenatori. Facciamo i complimenti agli avversari, vincere non è scontato. Capita una partita sbagliata, si riparte e si ricomincia. Teniamo botta e non ci fermiamo di certo per un passo falso. Inter-Cagliari condizionata per un'espulsione a venti secondi dalla fine della gara? Noi con Bentancur non abbiamo detto nulla".