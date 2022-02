Gianfranco Zola, ex attaccante del Napoli, ha pubblicato un video su Instagram dove si congratula con Koulibaly per la vittoria della Coppa d'Africa col Senegal: "Voglio congratularmi con Kalidou per aver vinto la Coppa d'Africa con la sua Nazione per la prima volta e onore all'Egitto che ha fatto molto bene nel torneo".