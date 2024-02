Zola: "Il Napoli ha commesso un autogol clamoroso, in Inghilterra non sarebbe mai accaduto"

Gianfranco Zola, storico ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino sugli azzurri e questa stagione tormentata.

Ecco un breve estratto:

E al Napoli è arrivato il terzo allenatore in tre mesi.

A proposito di talenti, Zielinski non è nemmeno nella rosa della Champions.

«Inspiegabile. Per me è un clamoroso autogol, il Napoli ha bisogno della sua qualità. In Inghilterra non sarebbe successo mai, un giocatore resta un patrimonio della società fino all'ultimo giorno di contratto».