Zola: "Il Napoli ha buttato via punti importanti ma vincere in Italia non è facile, anche se hai Maradona e Careca"

Ultime calcio Napoli - Gianfranco Zola è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Vincere lo scudetto a Napoli fu incredibile. Sapevamo dell'importanza della gara con la Lazio, il gol di Baroni ci aiutò. Il primo anno in A, per me fu fantastico, mi cambiò la vita. Aver vissuto a Napoli è stato unico. Napoli è stata una città fondamentale per la mia crescita. Un peccato per il Napoli aver buttato via punti importanti, ci credevo e ci speravo. Vincere un campionato in Italia non è mai semplice. Pur avendo Maradona, Careca, Alemao e Crippa, non è facile. Qualcosa è andato storto in questa stagione, non è andata bene ma ha fatto un'ottima stagione e si conferma una delle migliori squadre. Koulibaly capitano? E' un personaggio e ha carisma e personalità: l'uomo giusto per la fascia di capitano. Napoli, per me, è una piazza spaeciale, verrei di corsa lì".