Zoff: "Scudetto all'Inter, il Napoli a gennaio avrà problemi con la Coppa d'Africa"

Dino Zoff non ha dubbi, e alla domanda "Chi vincerà la scudetto?" risponde Inter. "I nerazzurri - continua l'ex c.t. azzurro - hanno buone possibilità. Anche il Napoli va alla grande ma quando perderà i giocatori per la Coppa d'Africa avrà dei problemi...". Intervistato a RadioUno, nella trasmissione "Un Giorno da Pecora", Zoff ha anche speso belle parole per Maurizio Sarri, ora erede di quella che negli anni '90 è stata la sua Lazio: "È un grande allenatore e i grandi allenatori vanno sempre bene".

Tutte le news sul calciomercato e e non solo: CLICCA QUI