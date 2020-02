Zoff: "Meret è giovane ma dal grande futuro. Il portiere non deve rischiare la giocata, il passaggio arriva dal centrocampista..."

Ultime calcio Napoli - Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli. Queste le dichiarazioni raccolte da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha portieri molto importanti e tre di grande livello. Meret come me? E' un giovane che deve crescere ma ha delle grandi qualità. Se tu pari, giocare con i piedi è un qualcosa in più. Se tu non pari allora è tutto diverso. Il portiere non può fare un passaggio particolare, ma deve farlo sicuro. Il rischio viene dal centrocampista, il portiere non deve rischiare niente".