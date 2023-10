Zoff: "Maignan e Meret sono già fortissimi, ma possono ancora migliorare. Ecco chi ha più tecnica"

Ultime notizie Napoli - Dino Zoff, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Maignan e Meret sono già fortissimi, ma possono ancora migliorare. Maignan è esplosivo, Meret forse ha più tecnica, ma sono entrambi grandi portieri.

Napoli-Milan? Il Milan ha qualche problemino, ma se lasci spazi a Leao succede ciò che successe l'anno scorso in Champions. E' tutta lì' la partita, se si riesce a non dare spazio a Leao per il Napoli sarà più facile. La forza del Milan è solo Leao che se trova spazi diventa pericolosissimo"